Дрэймонд Грин: «Мне тяжело в финале? Я всегда окружен вызовами»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин прокомментировал слова матери о его игре в четвертом матче финальной серии против (107:97, 2-2).

Дрэймонд вторую встречу подряд набрал всего 2 очка (1 из 7 с игры). В четырех финальных матчах на его счету суммарно 17 очков и 18 фолов.

Мэри Бэйберс-Грин написала в твиттере, что с ее сын не похож на самого себя.

«Я видел, как моя мама написала в твиттере, что это тяжелая серия для меня. Она определенно права. Но сначала нужно разобраться. Это далеко не самые большие трудности в моей жизни. Я всегда окружен какими-то вызовами», – заявил Грин в своем подкасте.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА