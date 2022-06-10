Дрэймонд Грин: «Я продолжу записывать подкаст, а вы будете его слушать»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что продолжит вести персональный подкаст.

Эксперты и легенды НБА критикуют Грина за то, что из-за медийной активности он отвлекается от баскетбола и финальной серии против «Селтикс» (1-2).

«Говорят, что мой фокус не там, где должен быть... Как я и говорил в начале плей-офф, продолжу записывать подкаст, он никуда не денется. Я буду возвращаться в гостиничный номер или домой, когда мы переедем в Сан-Франциско, и буду записывать подкаст. А вы будете включать его и слушать.

Забавно, когда говорят, что я не должен заниматься подкастом. А что я должен делать после матчей, когда возвращаюсь домой или в отель? Спать? Смотреть видео с игры? Я в любом случае его посмотрю. Так чем мне заниматься тогда? Мне хочется услышать предметные ответы критиков по поводу того, чем я должен заниматься.

Победа, поражение, ничья, трофей в моих руках, перстень на моем пальце, ваш вариант. В любом случае, вы получите мой подкаст... Извините, но, кажется, этот подкаст популярнее того, что вы делаете», – заявил Грин.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА