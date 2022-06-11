Мама Дрэймонда Грина – о втором подряд матче с 2 очками: «С Дрэем что-то происходит»

Мама форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина Мэри Бэйберс отреагировала на игру сына в четвертом матче финальной серии с «Селтикс» (107:97, 2-2).

Грин во втором подряд матче серии набрал всего 2 очка (1 из 7 с игры).

«Народ, пожалуйста, перестаньте спрашивать меня, что не так с Дрэем... Я не знаю! Возможно, это его клон. С ним что-то происходит. Где тот Дрэй, который помог нам добраться сюда!? Впрочем, такого я тоже не видела!

С ним нужно серьезно поговорить? Дело не в этом. Дрэймонд – взрослый мужчина. Что-то происходит. Я еще никогда не видела, чтобы он не отвечал на вызов и не доказывал», – написала Мэри Бэйберс в твиттере.

На счету Грина 17 очков и 18 фолов после четырех матчей финала.

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