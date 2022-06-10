Дрэймонд Грин: «Я побеждаю в ментальном противостоянии с бостонскими болельщиками»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о противостоянии с поклонниками «Селтикс», которое проходит на фоне финальной серии плей-офф НБА.

«Я побеждаю в ментальном противостоянии с бостонскими болельщиками. Потому что они запали на меня. Все дело в том, как вы на это смотрите. Они тратят на меня все свое время, я поселился в их головах. Они думают только обо мне.

Я и правда не обращаю внимания на то, что они говорят. Что касается громкости… В Кливленде было более громко и шумно.

Кливленд был намного громче, а их поклонники тоже произносили разные вещи. Люди в Кливленде более отвязные и безжалостные.

Даже если они усилят натиск, то я буду готов. Они не станут тратить время на кого попало. И я буду черпать энергию из всего этого в пятницу», – заявил Грин.

«Селтикс» ведут в серии 2-1, четвертая игра пройдет в Бостоне в пятницу.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА