Име Удока: «Снова усложнили себе задачу. Знаем, что можем справиться»

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Главный тренер «Селтикс» Име Удока оценил расклад сил в финальной серии плей-офф с «Уорриорз» после поражения в четвертом матче на домашней арене (97:107, 2-2).

У «Бостона» в этом плей-офф результат 7-0 во встречах, которые следовали за поражениями.

«Мы просто не могли пойти по простому пути. Снова усложнили себе задачу. Выиграй мы сегодня, все было бы гораздо проще. Но сейчас счет в серии 2-2.

Знаем, что можем справиться. Мы уже делали это раньше», – заявил Удока.

Пятая игра решающей серии сезона НБА состоится в Сан-Франциско в понедельник.

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