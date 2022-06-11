На счету Дрэймонда Грина 17 очков и 18 фолов после четырех матчей финала

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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин после четырех матчей финальной серии против «Бостона» имеет на своем счету больше фолов, чем набранных очков.

В активе Грина на данный момент 17 очков и 18 фолов.

В четвертом матче (107:97, 2-2) Дрэймонд за 33 минуты реализовал 1 из 7 с игры, набрав 2 очка. Он также принес команде 9 подборов, 8 передач и 4 перехвата.

«Стив Керр принял смелое решение, урезав минуты Дрэймонда в четвертой четверти. Это решение помогло «Уорриорз», – написал в твиттере легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон.

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