НБА. Плей-офф. Финальная серия. «Бостон» примет «Голден Стэйт» в 4-м матче

В пятницу, 10 июня, в Бостоне состоится четвертый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Голден Стэйт» Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина в гостях попытается сравнять счет в противостоянии с «Бостоном» Джейсона Тейтума, Джейлена Брауна и Маркуса Смарта.
НБА
Финальная серия
Четвертый матч
- Дата проведения
- 11 июня, 04.00, «TD Garden»
«Бостон» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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