НБА. Плей-офф. Финальная серия. «Бостон» примет «Голден Стэйт» в 4-м матче

В пятницу, 10 июня, в Бостоне состоится четвертый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Голден Стэйт» , Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина в гостях попытается сравнять счет в противостоянии с «Бостоном» Джейсона Тейтума, Джейлена Брауна и Маркуса Смарта.

НБА

Финальная серия

Четвертый матч

«Бостон» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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