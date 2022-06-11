Стефен Карри набрал 43 очка в 4-м матче финальной серии с «Бостоном»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри помог своей команде победить в 4-м матче финальной серии с «Бостоном» – 107:97.

Лидер «Уорриорс» набрал 43 очка, 10 подборов и 4 передачи. Он реализовал 7 из 14 трехочковых и 14 из 26 бросков с игры.

Карри стал первым игроков в истории НБА, который реализует 5 и более дальних бросков в четырех подряд встречах финальной серии.

«Невероятно. Карри помог нам победить, он тащил команду. Стеф вышел и показал, почему входит в список лучших игроков в истории», – заявил форвард «воинов» Дрэймонд Грин.