Карри стал 3-м после Джордана и Леброна игроком, который набирал 40 очков в матче финала в возрасте 34 лет

Теги Майкл Джордан Бостон Леброн Джеймс Голден Стэйт НБА Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри помог своей команде победить в четвертом матче финальной серии с «Бостоном» – 107:97 (2-2).

Лидер «Уорриорз» набрал 43 очка, 10 подборов и 4 передачи. Он реализовал 7 из 14 3-очковых и 14 из 26 бросков с игры.

Карри стал третьим игроком в истории НБА после Майкла Джордана и Леброна Джеймса, который набирал 40 и более очков в матче финальной серии в возрасте 34 лет или старше.

«Вышел с мыслью, что мы должны напомнить всем о своем существовании. Будь это болельщики «Селтикс», их команда, наша команда, все, кто хотел увидеть наши энергию и желание. Это придавало нам сил», – заявил 34-летний Карри.

«Голден Стэйт» возвращается! Неудержимый Стефен Карри набрал рекордные для себя 43 очка и сравнял счет в финале

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