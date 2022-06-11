Карри стал 3-м после Джордана и Леброна игроком, который набирал 40 очков в матче финала в возрасте 34 лет

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри помог своей команде победить в четвертом матче финальной серии с – 107:97 (2-2).

Лидер «Уорриорз» набрал 43 очка, 10 подборов и 4 передачи. Он реализовал 7 из 14 3-очковых и 14 из 26 бросков с игры.

Карри стал третьим игроком в истории после и , который набирал 40 и более очков в матче финальной серии в возрасте 34 лет или старше.

«Вышел с мыслью, что мы должны напомнить всем о своем существовании. Будь это болельщики «Селтикс», их команда, наша команда, все, кто хотел увидеть наши энергию и желание. Это придавало нам сил», – заявил 34-летний Карри.

«Голден Стэйт» возвращается! Неудержимый Стефен Карри набрал рекордные для себя 43 очка и сравнял счет в финале