Дрэймонд Грин обошел Уэйда и поднялся на 8-е место по перехватам в истории финальных серий

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин поднялся на восьмое место по количеству перехватов в истории финальных серий плей-офф НБА.
В четвертом матче серии против «Бостона» (107:97, 2-2) Грин совершил 4 перехвата и увеличил свой показатель в финалах до 56, обойдя легендарного защитника «Майами» Дуэйна Уэйда (53).
Рекорд по количеству перехватов в финальных сериях принадлежит Мэджику Джонсону (102). Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс занимает второе место (93).
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