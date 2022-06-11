Дрэймонд Грин обошел Уэйда и поднялся на 8-е место по перехватам в истории финальных серий

Форвард «Голден Стэйт» поднялся на восьмое место по количеству перехватов в истории финальных серий плей-офф НБА.

В четвертом матче серии против (107:97, 2-2) Грин совершил 4 перехвата и увеличил свой показатель в финалах до 56, обойдя легендарного защитника «Майами» (53).

Рекорд по количеству перехватов в финальных сериях принадлежит (102). Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс занимает второе место (93).

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