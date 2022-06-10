НБА представила мини-фильм о 3-м матче финальной серии

НБА представила мини-фильм о третьем матче финальной серии плей-офф-2022 между «Бостоном» и «Голден Стэйт».

Трио «Селтикс» – – Маркус Смарт принесло команде 77 очков. У «Уорриорз» травму голеностопа в четвертой четверти получил , был удален с шестью фолами.

Бостонская команда победила со счетом 116:100 и повела в серии – 2-1.

Четвертая игра противостояния состоится в пятницу.

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