НБА представила мини-фильм о 3-м матче финальной серии

НБА представила мини-фильм о третьем матче финальной серии плей-офф-2022 между «Бостоном» и «Голден Стэйт».
Трио «Селтикс» Джейлен Браун – Джейсон Тейтум – Маркус Смарт принесло команде 77 очков. У «Уорриорз» травму голеностопа в четвертой четверти получил Стефен Карри, Дрэймонд Грин был удален с шестью фолами.
Бостонская команда победила со счетом 116:100 и повела в серии – 2-1.
Четвертая игра противостояния состоится в пятницу.
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