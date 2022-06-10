Сестра Эла Хорфорда: «Поведение болельщиков «Бостона» ничем не отличается от поведения болельщиков любой другой команды НБА»

Сестра центрового «Селтикс» Эла Хорфорда Анна высказалась о болельщиках «Селтикс», которые скандировали оскорбления в адрес форварда во время 3-го матча финальной серии плей-офф.

«Люди так стараются очернить болельщиков «Бостона», хотя их поведение ничем не отличается от поведения болельщиков любой другой команды . Везде есть страсть. Везде есть грубость. Нравится вам это или нет, но это часть игры, и так было всегда», – написала Анна в Twitter.

«Бостон» задавил «Уорриорс» размерами. Это был чемпионский баскетбол