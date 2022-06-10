Сестра Эла Хорфорда: «Поведение болельщиков «Бостона» ничем не отличается от поведения болельщиков любой другой команды НБА»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА болельщики Эл Хорфорд НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Сестра центрового «Селтикс» Эла Хорфорда Анна высказалась о болельщиках «Селтикс», которые скандировали оскорбления в адрес форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина во время 3-го матча финальной серии плей-офф.

«Люди так стараются очернить болельщиков «Бостона», хотя их поведение ничем не отличается от поведения болельщиков любой другой команды НБА. Везде есть страсть. Везде есть грубость. Нравится вам это или нет, но это часть игры, и так было всегда», – написала Анна в Twitter.

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