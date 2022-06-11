Кенни Эткинсон станет новым главным тренером «Шарлотт»

Теги Шарлотт Голден Стэйт НБА Джеймс Боррего Кенни Эткинсон Баскетбол

Новым главным тренером «Шарлотт» станет ассистент «Голден Стэйт» Кенни Эткинсон, сообщает ESPN.com. Стороны договорились о контракте на 4 года.

В среду 55-летний специалист встретился с руководителями «Хорнетс», в том числе с владельцем клуба Майклом Джорданом, и они приняли решение остановить свой выбор на нем. Стороны подпишут соглашение в ближайшее время.

На должность в «Шарлотт» также претендовал бывший главный тренер «Хьюстона» Майк Д’Антони.

Эткинсон заменит Джеймса Боррего, который был уволен в апреле после четырех сезонов с командой. Результат «Хорнетс» под руководством Боррего – 138-163.

В период с 2016 по 2020 год Эткинсон возглавлял «Бруклин».

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка

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