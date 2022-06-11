Кенни Эткинсон станет новым главным тренером «Шарлотт»

Новым главным тренером «Шарлотт» станет ассистент Кенни Эткинсон, сообщает ESPN.com. Стороны договорились о контракте на 4 года.

В среду 55-летний специалист встретился с руководителями «Хорнетс», в том числе с владельцем клуба Майклом Джорданом, и они приняли решение остановить свой выбор на нем. Стороны подпишут соглашение в ближайшее время.

На должность в также претендовал бывший главный тренер «Хьюстона» Майк Д’Антони.

Эткинсон заменит Джеймса Боррего, который был уволен в апреле после четырех сезонов с командой. Результат «Хорнетс» под руководством Боррего – 138-163.

В период с 2016 по 2020 год Эткинсон возглавлял «Бруклин».

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка