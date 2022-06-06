Кенни Эткинсон и Майк Д’Антони встретятся с Майклом Джорданом на этой неделе

Поиски нового главного тренера «Шарлотт» подходят к концу, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Основные кандидаты на должность Кенни Эткинсон и ’Антони уже дважды встречались с руководством клуба. Ожидается, что «Хорнетс» сделают предложение одному из кандидатов по окончании последнего раунда собеседований, в котором примет участие владелец клуба Майкл Джордан.

Во вторник Джордан встретится с ассистентом «Голден Стэйт» Эткинсоном. Позже на этой неделе владелец проведет встречу с бывшим главным тренером «Хьюстона» Д’Антони.

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка