«Юта» и «Шарлотт» заинтересованы в назначении Криса Куинна главным тренером

Ассистент «Майами» Крис Куинн является кандидатом на должность главного тренера «Юты» и «Шарлотт», пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Отмечается, что «Джаз» запросили у «Хит» разрешение на собеседование со специалистом. «Хорнетс» также обсуждали его возможное назначение.
38-летний Куинн работает в тренерском штабе Эрика Споэльстры с 2014 года. В нынешнем сезоне он руководил командой в отдельных матчах, которые пропускал Споэльстра.
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