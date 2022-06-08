«Юта» и «Шарлотт» заинтересованы в назначении Криса Куинна главным тренером

Теги Шарлотт Крис Куинн НБА Юта Эрик Споэльстра Баскетбол

Ассистент «Майами» Крис Куинн является кандидатом на должность главного тренера «Юты» и «Шарлотт», пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Отмечается, что «Джаз» запросили у «Хит» разрешение на собеседование со специалистом. «Хорнетс» также обсуждали его возможное назначение.

38-летний Куинн работает в тренерском штабе Эрика Споэльстры с 2014 года. В нынешнем сезоне он руководил командой в отдельных матчах, которые пропускал Споэльстра.

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