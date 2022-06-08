«Юта» и «Шарлотт» заинтересованы в назначении Криса Куинна главным тренером

Ассистент «Майами» является кандидатом на должность главного тренера «Юты» и , пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Отмечается, что «Джаз» запросили у «Хит» разрешение на собеседование со специалистом. «Хорнетс» также обсуждали его возможное назначение.

38-летний Куинн работает в тренерском штабе с 2014 года. В нынешнем сезоне он руководил командой в отдельных матчах, которые пропускал Споэльстра.

«Бостон» против «Хит» – шахматная партия лучших тренеров плей-офф