«Анадолу Эфес» интересуется Дуэйном Бэйконом

«Анадолу Эфес» проявляет серьезный интерес к атакующему защитнику «Монако» Дуэйну Бэйкону (26 лет, 198 см), сообщает греческое издание SDNA.
В прошедшем сезоне за «Монако» американский баскетболист набирал 13,6 очка и 3,1 подбора в среднем за 26 матчей в Евролиге. Его контракт с монегасками истекает этим летом.
Бэйкон был выбран на драфте НБА-2017 под 40-м номером. Игрок провел в лиге четыре года, выступая за «Шарлотт» и «Орландо».
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