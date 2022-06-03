Кенни Эткинсон – основной претендент на должность главного тренера «Шарлотт»

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Кенни Эткинсон является основным претендентом на должность главного тренера «Шарлотт», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

На следующей неделе 55-летний тренер снова встретится с представителями «Хорнетс», в том числе с владельцем клуба Майклом Джорданом.

Эткинсон в данный момент работает одним из ассистентов главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра. В период с 2016 по 2020 год специалист возглавлял «Бруклин».

На должность в «Шарлотт» также претендует бывший главный тренер «Хьюстона» Майк Д’Антони.

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка

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