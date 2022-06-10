Лу Уильямс рассказал, как Кобе Брайанту удалось выключить из игры Стефена Карри

Защитник «Атланты» в подкасте «Knuckleheads» рассказал, как легенда Кобе Брайант нашел решение, как выключить из игры Стефена Карри ( ).

«Мы играли против «Голден Стэйт». Это было тогда, когда Стеф только начинал блистать, начинал превращаться в звезду. Понимаете, о чем я?

Так вот заходит Кобе и говорит: «Черт возьми, я понял. Он не любит, когда стоят рядом с ним. Он умеет бросать, когда ты перед ним. Он умеет бросать, когда ты позади него. Но ему не нравится, когда ты находишься рядом с ним. Во второй половине его держу я».

И он выключил Стефа из игры. И тогда я поверил. Я подумал: «Все, что я слышал о — правда», – рассказал Уильямс.

Главные люди в жизни Стефа Карри: жена, сосед по общежитию и даже преподаватель театрального мастерства