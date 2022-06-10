Лу Уильямс рассказал, как Кобе Брайанту удалось выключить из игры Стефена Карри

Защитник «Атланты» Лу Уильямс в подкасте «Knuckleheads» рассказал, как легенда «Лейкерс» Кобе Брайант нашел решение, как выключить из игры Стефена Карри («Голден Стэйт»).
«Мы играли против «Голден Стэйт». Это было тогда, когда Стеф только начинал блистать, начинал превращаться в звезду. Понимаете, о чем я?
Так вот заходит Кобе и говорит: «Черт возьми, я понял. Он не любит, когда стоят рядом с ним. Он умеет бросать, когда ты перед ним. Он умеет бросать, когда ты позади него. Но ему не нравится, когда ты находишься рядом с ним. Во второй половине его держу я».
И он выключил Стефа из игры. И тогда я поверил. Я подумал: «Все, что я слышал о Кобе Брайанте — правда», – рассказал Уильямс.
Главные люди в жизни Стефа Карри: жена, сосед по общежитию и даже преподаватель театрального мастерства