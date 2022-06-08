Джейсон Тейтум: «Мечтал играть за «Лейкерс», но они не захотели иметь со мной ничего общего»

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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум рассказал о том, что хотел быть выбранным «Лейкерс» на драфте НБА 2017 года.

«Лейкерс» были моей любимой командой, а Кобе Брайанта – любимым игроком. Невероятно, что у «Лейкерс» был второй выбор на драфте. Я был так близок к осуществлению своей мечты. Но в тот момент казалось, что они не хотели иметь со мной ничего общего», – сказал Тейтум.

Лидер «Селтикс» неоднократно признавался, что является поклонником Кобе. Он посвятил легендарному баскетболисту первый выход в финал НБА в своей карьере.

«Селтикс» преодолели заколдованный барьер, который не покорялся 2 года назад, 5 лет назад, 10. А что поменялось?

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