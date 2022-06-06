Майка, в которой Кобе Брайант играл в плей-офф в дебютном сезоне, продана за 2,7 млн долларов

Теги Лейкерс Кобе Брайант НБА игровая форма экипировка Баскетбол

Игровая майка, в которой легендарный защитник «Лейкерс» Кобе Брайант выступал в дебютном сезоне НБА (1996/97), в том числе в двух матчах плей-офф, была продана на аукционе за 2,73 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что президент SCP Auctions Дэвид Колер оценивает майку в 3-5 млн.

Победитель торгов приобрел майку с 8-м номером, в которой Брайант провел победные матчи регулярного чемпионата против «Юты» (13 апреля 1997-го) и против «Сакраменто» (17 апреля 1997-го). Также в этой майке он играл 8 и 10 мая в полуфинале Западной конференции против «Юты».

Покупатель пожелал остаться неизвестным, как и продавец, который хранил майку в течение 25 лет.

В прошлом году другая желтая игровая майка, в которой Кобе также выступал в дебютном сезоне, ушла за 3,69 млн долларов. Это рекордная цена за баскетбольную майку.

20 лет назад «Лейкерс» уже собирали суперкоманду из ветеранов. Это закончилось ядерной зимой

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