Скотти Пиппен-младший: «Рос фанатом Кобе Брайанта»

Скотти Пиппен-младший ответил на вопрос, кого он считает своим любимым игроком.

«В детстве моим любимым игроком , – заявил Пиппен.

21-летний баскетболист не имел возможности посмотреть вживую на игру легендарного 1990-х, за который играл его отец и .

Кобе Брайант выступал за с 1996 по 2016 год. За это время он стал пятикратным чемпионом НБА.

После трех сезонов в NCAA Пиппен-младший выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2022. Ожидается, что он может не быть выбран на предстоящем драфте, несмотря на свое известное имя.

«Я был Леброном до Леброна». Как Скотти Пиппен из самого недооцененного игрока в истории НБА превратился в самого переоцененного