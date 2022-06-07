Трэйси Макгрэйди: «Не могу приравнять Карри к игрокам вроде Джордана, Мэджика и Кобе. Стеф не был лучшим при Кей Ди»

Прославленный игрок НБА Трэйси Макгрэйди не согласился с мнением, что очередной выход в финал возвысил звезду «Уорриорз» до уровня величайших баскетболистов в истории лиги.

«Это сложный вопрос. Здесь важно разобраться, чего он добился со своей командой. Если подумать, то Карри выиграл чемпионат, когда ему противостоял Леброн, лишившийся Кайри Ирвинга и Кевина Лава. И он ведь не стал MVP финала, верно? Затем он проигрывает Леброну после 3-1 в серии, получает Кей Ди, Кей Ди приходит и выигрывает два чемпионата, теперь у Стефа три чемпионства, но становился самым ценным в финале, верно?

Не секрет, что Стеф является королем дальних бросков. Но когда речь заходит о том, чтобы поставить его в один ряд с и всеми этими парнями, которые выигрывали чемпионаты – , – я не знаю, где его место. Думаю, что он довольно высоко. И все же считаю, что эти парни находятся в другом классе по сравнению со Стефом, если брать во внимание все перечисленные факторы. Кей Ди присоединился к «Уорриорз», стал лучшим игроком и помог Стефу выиграть два титула. Стеф не был лучшим игроком в этой команде», – заявил Макгрэйди.

Главные люди в жизни Стефа Карри