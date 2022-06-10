Дрэймонд Грин – Макколлуму: «Эти «Селтикс» останутся без перстней. Так же, как и ты»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин после третьего матча финала против «Селтикс» пообщался с защитником «Пеликанс» , который сейчас работает экспертом на ESPN.

Оба баскетболиста воссоздали свое общение в персональных подкастах.

Макколлум: Я хочу сказать тебе. Ставил на победу «Бостона» в третьем матче. В четвертом поставил на вас. Но в конечном итоге ожидаю, что в финальной серии победит «Бостон». Просто хочу, чтобы ты услышал от меня перед тем, как я произнесу это в телевизоре.

Грин: Без проблем. Эти «Селтикс» останутся без перстней. Так же, как и ты. С уважением.

ведет в решающей серии со счетом 2-1, четвертая игра серии состоится в пятницу.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА