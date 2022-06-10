Тренеры соперников «Уорриорз» в плей-офф слушают подкаст Грина в расчете узнать полезную информацию

Тренеры соперников «Уорриорз» в плей-офф-2022 слушают подкаст форварда команды в расчете узнать полезную информацию.

«Несколько бостонских тренеров настраиваются на каждый выпуск.

Сотрудники «Мэверикс» как минимум отслеживали отдельные фрагменты для получения информации во время финала Западной конференции.

Как рассказал мне один из ассистентов НБА, это особенно актуально с учетом времени между матчами финала. Обе команды сейчас ищут любую возможность получить хотя бы небольшое преимущество», – написал Джейк Фишер из Bleacher Report.

Фишер поднял тему на пресс-конференции после третьего матча «Бостон» – «Голден Стэйт» (116:100, 2-1), но Грин раскритиковал журналиста, усомнившись в его понимании баскетбола и тактических нюансов.

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