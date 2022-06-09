Леброн Джеймс: «Хочу стать владельцем команды НБА в Лас-Вегасе»

Суперзвезда признался, что хочет стать владельцем команды НБА в Лас-Вегасе.

Об этом Леброн заявил в новом выпуске шоу «The Shop», анонс которого появился в твиттер-аккаунте UNINTERRUPTED.

«Да, я хочу купить команду, несомненно. Я хочу быть владельцем команды в Вегасе», – сказал Джеймс.

В настоящее время у НБА нет конкретных планов по расширению. Комиссионер лиги Адам Сильвер недавно опроверг слухи о том, что лига планирует увеличить количество клубов в 2024 и рассматривает города Лас-Вегас и Сиэтл в качестве кандидатов.

Джеймс недавно стал первым действующим игроком НБА с состоянием в 1 миллиард долларов.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?