Леброн Джеймс построит больницу в Акроне

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пожертвует несколько миллионов долларов на строительство медицинского центра HealthQuarters в Акроне, штат Огайо.
Центр будет предлагать полные медицинские, стоматологические, оптометрические и психиатрические услуги. Ожидается, что в HealthQuarters смогут получать помощь 1 600 семей.
Проект является частью программы I promise («Обещаю»), запущенной семейным фондом Джеймса для развития образования детей в неблагополучных районах Акрона.
Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?