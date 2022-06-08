Леброн Джеймс построит больницу в Акроне

Форвард пожертвует несколько миллионов долларов на строительство медицинского центра HealthQuarters в Акроне, штат Огайо.

Центр будет предлагать полные медицинские, стоматологические, оптометрические и психиатрические услуги. Ожидается, что в HealthQuarters смогут получать помощь 1 600 семей.

Проект является частью программы I promise («Обещаю»), запущенной семейным фондом Джеймса для развития образования детей в неблагополучных районах Акрона.

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