Леброн Джеймс: «Хотел бы играть за «Уорриорз»

Форвард в одном из эпизодов шоу The Shop ответил на вопрос, в какой из команд плей-офф-2022 он хотел бы выступать.

«Это был бы . Я бы хотел посоревноваться с . Люблю, когда кто-то ругает меня», – произнес Леброн.

Джеймс играл с «Уорриорз» в четырех финальных сериях подряд (2015-2018), выступая за . За это время баскетболист неоднократно противостоял Грину на площадке.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?