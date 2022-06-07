Леброн Джеймс: «Хотел бы играть за «Уорриорз»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в одном из эпизодов шоу The Shop ответил на вопрос, в какой из команд плей-офф-2022 он хотел бы выступать.

«Это был бы «Голден Стэйт». Я бы хотел посоревноваться с Дрэймондом Грином. Люблю, когда кто-то ругает меня», – произнес Леброн.

Джеймс играл с «Уорриорз» в четырех финальных сериях подряд (2015-2018), выступая за «Кливленд». За это время баскетболист неоднократно противостоял Грину на площадке.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

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