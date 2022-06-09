Дрэймонд Грин обошел Джона Хавличека и вышел на 9-е место по передачам в истории финальных серий

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин поднялся на девятое место по количеству передач в истории финальных серий плей-офф НБА.

В третьем матче серии против «Бостона» (100:116, 1-2) Грин сделал 3 передачи и увеличил свой показатель за карьеру до 197, обойдя легендарного защитника «Бостона» (195).

Рекорд по количеству передач в финальных сериях принадлежит (584). Форвард «Лейкерс» занимает второе место (430).

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА

Турбокнопка «Уорриорз» барахлит: вновь мощная третья четверть, но лишь 11 очков в решающей. «Бостон» выходит вперед в финале НБА