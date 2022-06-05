«Никто не говорил Джордану, что он никогда не выиграет чемпионат». Баркли заявил, что спортивные ток-шоу нанесли ущерб НБА

Бывшая звезда , ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли заявил, что в наши дни больше внимания уделяется личным достижениям, чем успеху команды, и обвинил спортивные ток-шоу в начале этой тенденции.

«Я не знаю, как дошло до того, что личности стали важнее, чем команды. К сожалению, вероятно, это начали несколько человек на телевидении, и на самом деле это нанесло ущерб НБА. Никто не говорил после четырех или пяти сезонов убираться из лиги, потому что он никогда не выиграет чемпионат.

Безумие началось с . Он начал слушать болтовню о том, что для успешной карьеры нужен чемпионский титул, а затем отправился в «Майами». Потом то же самое произошло с Кевином Дюрэнтом», – сказал Баркли.

Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни