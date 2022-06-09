Эл Хорфорд – об эпизоде с травмой Карри: «Я увидел мяч и прыгнул за ним»

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Центровой «Селтикс» Эл Хорфорд прокомментировал эпизод из третьего матча финала НБА против «Уорриорз» (116:100, 2-1), в результате которого разыгрывающий соперника Стефен Карри повредил голеностоп.

По мнению Хорфорда, его нельзя упрекать в стремлении намеренно травмировать лидера «Голден Стэйт».

«Это никак не связано со Стефом. Я увидел мяч и прыгнул за ним.

Мы боремся за победу. Не думаю, что это спорная ситуация, в которой можно что-то обсуждать», – заявил Хорфорд.

Турбокнопка «Уорриорз» барахлит: вновь мощная третья четверть, но лишь 11 очков в решающей. «Бостон» выходит вперед в финале НБА

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