Дрэймонд Грин раскритиковал журналиста, который предположил, что тот раскрывает в подкасте тактические секреты

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин во время пресс-конференции раскритиковал журналиста Bleacher Report Джейка Фишера, который предположил, что баскетболист невольно раскрывает тактические секреты «воинов» в выпусках своего популярного подкаста.

«В подкастах я говорю примерно то же самое, что и здесь. Какие тактические секреты я раскрыл?» – произнес Грин.

Фишер напомнил о том, как Грин рассказывал о разнице в игре в защите против Эла Хорфорда, Маркуса Смарта и Деррика Уайта между первым и вторым матчами финальной серии между «Голден Стэйт» и «Бостоном».

«Речь просто шла о том, чтобы мешать им при бросках. Это тактический секрет или ты хочешь притянуть что-то за уши? Но ничего страшного, продолжай в том же духе. Старайся придумать что-нибудь сильное. «Вы не находите, что соперник узнает тактические секреты из подкаста Дрэймонда?» Да уж, единственное, что там прозвучало – это Уайт, Смарт и Хорфорд. Мда.

Ты захотел это там увидеть и поднять эту тему. Но спасибо за рекламу моего подкаста. Только в следующий раз так его и называй, «Подкаст Шоу Дрэймонда Грина».

Джейк Фишер, к твоему сведению, это все равно что обсуждать тему того, что надо заставлять кого-то играть левой рукой. Но это нельзя назвать тактическими секретами, когда ты пытаешься вынудить кого-то сыграть левой. Нам нравится так делать. Но сегодня не получалось», – заявил Грин.

Турбокнопка «Уорриорз» барахлит: вновь мощная третья четверть, но лишь 11 очков в решающей. «Бостон» выходит вперед в финале НБА

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА