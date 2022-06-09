Дрэймонд Грин жестко сыграл против Джейсона Тейтума, дернув его за поврежденное плечо

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин в одном из эпизодов третьего матча финальной серии против «Селтикс» (100:116, 1-2) жестко сыграл против лидера соперника .

Грин схватил и дернул Тейтума за поврежденное правое плечо в моменте, когда баскетболисты находились рядом друг с другом во время исполнения штрафного. Судьи не отреагировали на случившееся.

Тейтум повредил правое плечо во время третьего матча серии с «Майами» в финале конференции.

Тейтум в среду набрал 26 очков, 6 подборов и 9 передач.

Турбокнопка «Уорриорз» барахлит: вновь мощная третья четверть, но лишь 11 очков в решающей. «Бостон» выходит вперед в финале НБА

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА