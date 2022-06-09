Айзейя Томас: «Дрэймонд говорит о Седрике Максвелле и подкасте. Он думает не о тех вещах»

Легендарный игрок НБА Айзейя Томас высказал свое мнение о причинах неудачной игры форварда «Уорриорз» в финальной серии с «Селтикс».

Во второй встрече в среду (100:116, 1-2) Грин был удален с площадки с 6 фолами. На его счету 2 очка, 4 подбора и 3 передачи за 35 минут.

«Ключевые вещи в финале НБА – это концентрация, фокус на сопернике, на его схемах, на том, как он играет. Необходимо полностью погрузиться в это. Что мы имеем в случае с Дрэймондом? Дрэймонд говорит о Седрике Максвелле и подкасте. Он думает не о тех вещах. И сегодня у него 2 очка и 4 подбора за 35 минут. Это статистика школьного матча, не финала НБА.

Дрэймонд должен говорить о Тейтуме, Брауне, Смарте. Но он обсуждает Максевелла и подкаст. Ему необходимо сконцентрироваться на правильных вещах, вернуть фокус туда, где он должен быть. Сто процентов дело в этом», – заявил Томас.

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Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА