Пол Пирс посмеялся над двумя болельщиками «Уорриорз» после 3-го матча финала

Прославленный игрок «Селтикс» посетил третий матч финальной серии между бостонской командой и «Уорриорз» (116:100, 2-1).

После матча Пирс поиздевался над двумя поклонниками «Голден Стэйт». Чемпион НБА 2008 года призвал болельщиков «воинов» сесть на место и назвал их «идиотами».

По ходу игры Пирс эмоционально отреагировал на эпизод с борьбой за мяч, во время которого повредил голеностоп, а Дрэймонд Грин заработал удаление.

Турбокнопка «Уорриорз» барахлит: вновь мощная третья четверть, но лишь 11 очков в решающей. «Бостон» выходит вперед в финале НБА

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА