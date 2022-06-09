Жена Дрэймонда Грина – о скандировании в Бостоне: «Вы отвратительны мне, мелкие фанатики «Селтикс»

Жена форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина Хэйзел Рени высказалась по поводу скандирования в адрес ее мужа в во время третьего матча финальной серии плей-офф НБА.

Зрители скандировали оскорбительную кричалку в адрес Грина: «Fuck You, Draymond».

«Обидное поражение, но ни при каких условиях болельщикам нельзя разрешать выкрикивать бранные слова в адрес баскетболистов! Они вообще люди? Вот вам самим кричат неприличные слова, когда вы работаете? НБА оставляет на каждом кресле памятку с правилами поведения для поклонников, где упоминается, что их могут удалить или забанить, но вся арена, секция или группа людей при этом кричат «Fuck You, Draymond», называют его сукой или мазафакером? И никакой реакции? Типа, так можно? Болельщики «Уорриорз» никогда бы так не поступили!!

Мои дети были на игре сегодня и слышали эту гадость. Вы отвратительны мне, мелкие фанатики «Селтикс». Позорище!» – написала Хэйзел в социальных сетях.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА