Стив Керр: «Дрэймонд еще проявит себя»

Главный тренер «Уорриорз» выразил уверенность в том, что форвард команды еще проявит лучшие качества по ходу финальной серии с «Селтикс».

Во второй встрече в среду (100:116, 1-2) Грин был удален с площадки с 6 фолами. На его счету 2 очка, 4 подбора и 3 передачи за 35 минут.

«Дрэймонд отреагирует и вернется. Он еще проявит себя. Всегда так было.

Сегодня все непросто сложилось для всех из нас», – заявил Керр.

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