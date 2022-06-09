Дрэймонд Грин: «Я сыграл дерьмово. Я был мягким»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин оценил свое выступление в третьем матче финальной серии плей-офф с «Селтикс» (100:116, 1-2).

В среду Грин был удален с площадки с 6 фолами. На его счету 2 очка, 4 подбора и 3 передачи за 35 минут.

«Я сыграл дерьмово.

Мне так и не удалось почувствовать и обрести ритм, на обеих половинах площадки. В моей игре не было нужной силы. Надо быстрее втягиваться в игру.

Я был мягким. Это самое разочаровывающее для меня, для нас», – сказал Грин.

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Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА