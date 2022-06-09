Клэй Томпсон – о болельщиках в Бостоне: «Мы уже играли перед невоспитанными людьми. Они не повлияли на исход»

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Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон во время пресс-конференции после третьего матча финальной серии НБА против «Селтикс» (100:116, 1-2) ответил на вопрос, повлияла ли активность бостонских болельщиков на исход игры.

«Это не было фактором. Мы уже играли перед невоспитанными и грубыми людьми прежде.

Выкрикивать матерные слова, когда на трибунах дети? Очень достойно. Хорошая работа, Бостон», – заявил Клэй.

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