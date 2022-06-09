Эл Хорфорд упал на голеностоп Стефена Карри во время борьбы за мяч

Разыгрывающий «Уорриорз» во время третьего матча финала НБА испытал болевые ощущения после приземления на его левый голеностоп центрового «Селтикс» .

Эпизод произошел в четвертой четверти, когда несколько игроков вели борьбу за мяч. Карри после этого провел некоторое время на площадке, но затем продолжил игру.

В марте защитник «кельтов» Маркус Смарт бросился в ноги Карри во время встречи регулярного чемпионата между командами и повредил 2-кратному MVP левый голеностоп. Стеф пропустил оставшиеся игры регулярки.

В среду на счету Карри 31 очко, 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата. «Бостон» победил 116:110, 2-1.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА