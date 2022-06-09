Браун, Тейтум и Смарт принесли «Селтикс» 77 очков в 3-м матче финала

«Бостон» в среду одержал победу над в третьем матче финальной серии плей-офф – 116:100, 2-1.

Трио «Селтикс» – – принесло команде 77 очков.

На счету Брауна 27 очков (9 из 16 с игры), Тейтум набрал 26 (9 из 23 с игры), Смарт – 24 (8 из 17 с игры).

Браун (27+9+5), Тейтум (26+6+9) и Смарт (24+7+5) стали четвертым трио одноклубников в истории плей-офф НБА, каждый из представителей которого набрал как минимум 20+5+5 в игре финальной серии.

Турбокнопка «Уорриорз» барахлит: вновь мощная третья четверть, но лишь 11 очков в решающей. «Бостон» выходит вперед в финале НБА