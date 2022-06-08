Стефен Карри – об аресте Бриттни Грайнер в России: «Все ресурсы брошены на то, чтобы вернуть ее домой как можно скорее»

Суперзвезда «Голден Стэйт» высказался об аресте американской баскетболистки в России.

«Прошло более 110 дней с тех пор, как ее неправомерно задержали. Это прискорбная ситуация, это трагедия. Она должна быть дома. Она должна быть в безопасности. Ей нужно быть со своей семьей.

Сейчас главное вернуть ее домой. Все должны приложить к этому усилия и присоединиться к общему фронту, чтобы о ней говорили. Все ресурсы брошены на то, чтобы вернуть ее домой как можно скорее. Я знаю, что работа ведется, и, надеюсь, у этой истории будет положительный конец», – сказал Карри.

Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

В данный момент арест Грайнер продлен до 18 июня. В начале мая Государственный департамент США постановил, что баскетболистка была неправомерно задержана в России.

Бриттни является игроком екатеринбургского УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в Евролиге.

Также баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

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