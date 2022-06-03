Кармело Энтони: «Пришло время вернуть Бриттни Грайнер домой»

Форвард «Лейкерс» Кармело Энтони выступил с заявлением в поддержку Бриттни Грайнер, которая была задержана в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков.
«Сегодня 105-й день с момента, когда наш друг, сестра, товарищ по команде Бриттни Грайнер была незаконно задержана в России. 105-й день! Пришло время вернуть ее домой! Давайте привлечем внимание к вопросу, поделившись историей Бриттни и подписав петицию», – написал Энтони в твиттере.
В данный момент арест Грайнер продлен до 18 июня. В начале мая Государственный департамент США установил, что баскетболистка была неправомерно задержана в России.
Бриттни является игроком екатеринбургского УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в Евролиге.
Также баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.
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