Кармело Энтони: «Пришло время вернуть Бриттни Грайнер домой»

Форвард «Лейкерс» выступил с заявлением в поддержку , которая была задержана в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков.

«Сегодня 105-й день с момента, когда наш друг, сестра, товарищ по команде Бриттни Грайнер была незаконно задержана в России. 105-й день! Пришло время вернуть ее домой! Давайте привлечем внимание к вопросу, поделившись историей Бриттни и подписав петицию», – написал Энтони в твиттере.

В данный момент арест Грайнер продлен до 18 июня. В начале мая Государственный департамент США установил, что баскетболистка была неправомерно задержана в России.

Бриттни является игроком екатеринбургского УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в Евролиге.

Также баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской с 2013 года выступает за , в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы