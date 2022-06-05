«Свободу Би Джи». Игроки «Бостона» выступили в поддержку Бриттни Грайнер

Игроки выступили в поддержку американской баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, которая была задержана в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков, и призвали Белый дом вернуться ее в страну.

«Очень тяжело видеть, через что она проходит. Все это видят и чувствуют. Очевидно, что все мы поддерживаем попытки вернуть ее к семье», – сказал Тейтум.

«Мы считаем, что было хорошей идеей использовать нашу возможность и нашу платформу для привлечения внимания к определенным вопросам. Я всегда за это. Наша задача, как спортсменов, не только развлекать вас, ребята. У нас также есть право высказывать свое мнение. Сегодня подходящий момент, чтобы привлечь внимание к нужной теме», – заявил .

«Свободу Би Джи. Мы здесь ради нее. Мы поддерживаем ее», – добавил .

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы