«Селтикс» пришли на тренировку в майках с надписью «Мы – Бриттни Грайнер»

Игроки накануне второго матча финальной серии плей-офф НБА против (1-0) пришли на тренировку в черных майках с надписью «We are BG» («Мы – Би Джи») и QR-кодом, который является ссылкой на петицию, призывающую к возвращению Бриттни Гринер в США.

Майки надели , , и другие игроки команды.

Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

В данный момент арест Грайнер продлен до 18 июня. В начале мая Государственный департамент США установил, что баскетболистка была неправомерно задержана в России.

Бриттни является игроком екатеринбургского УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в Евролиге.

Также баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

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