Владимир Гомельский: «Как оценить человеческие качества игрока? Ведь не написано на Боломбое, что он вот такой, как оказался»

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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал ситуацию с тяжелым форвардом ЦСКА Джоэлом Боломбоем, который отказался возвращаться в расположение клуба.

«Может пора нашему клубу повнимательней быть к приглашениям и ценить больше собственное достоинство? Свет клином на этих игроках не сошелся», – спросил болельщик в конференции на сайте Гомельского.

«Согласен. Но как оценить человеческие качества игрока? По каким критериям ориентироваться. Ведь не написано на Боломбое, что он вот такой, как оказался.

В клубе прекрасно понимают, что Боломбой не вернется в Россию. А письмо его агенту нацелено именно на получение отказа. Таким образом будет получено основание для обращения в суд», – написал Гомельский.

Джоэл Боломбой недолго побыл русским. Теперь его называют «псевдороссиянином», а ЦСКА публично угрожает судом

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