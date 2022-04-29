Владимир Гомельский: «Как оценить человеческие качества игрока? Ведь не написано на Боломбое, что он вот такой, как оказался»

Известный спортивный комментатор прокомментировал ситуацию с тяжелым форвардом ЦСКА Джоэлом Боломбоем, который отказался возвращаться в расположение клуба.

«Может пора нашему клубу повнимательней быть к приглашениям и ценить больше собственное достоинство? Свет клином на этих игроках не сошелся», – спросил болельщик в конференции на сайте Гомельского.

«Согласен. Но как оценить человеческие качества игрока? По каким критериям ориентироваться. Ведь не написано на Боломбое, что он вот такой, как оказался.

В клубе прекрасно понимают, что Боломбой не вернется в Россию. А письмо его агенту нацелено именно на получение отказа. Таким образом будет получено основание для обращения в суд», – написал Гомельский.

Джоэл Боломбой недолго побыл русским. Теперь его называют «псевдороссиянином», а ЦСКА публично угрожает судом