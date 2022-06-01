Владимир Гомельский: «Останется ли Каспер Уэйр в ЦСКА? Многое зависит от него самого»

Известный баскетбольный комментатор, эксперт считает, что ЦСКА необходимо сохранить разыгрывающего в нынешнее межсезонье.

«Очень хотелось бы сохранить Уэйра в команде. Но в этой ситуации многое будет зависеть от самого Каспера», – написал Гомельский на своем официальном сайте.

Разыгрывающий начинал нынешний сезон в красноярском «Енисее», но в марте перешел в ЦСКА. Его контракт с армейцами рассчитан до конца сезона.

В 17 матчах за московский клуб в лиге ВТБ Уэйр набирал в среднем 12,1 очка и 3,8 передачи при реализации 37,7% трехочковых.

ЦСКА ведет в финальной серии против «Зенита» со счетом 3-2. Шестой матч состоится в четверг в Санкт-Петербурге.

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