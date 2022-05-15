Владимир Гомельский: «Большинству любителей баскетбола в стране хотелось бы насладиться поражением ЦСКА»

Известный спортивный комментатор проанализировал причины поражения в полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ от «Зенита» (1-3) и отметил, что петербургской команде будет крайне сложно выиграть в финальной серии у ЦСКА.

«Причиной поражения УНИКСа в 3-й и 4-й играх было не отсутствие Джекири. У тренера Паскуаля планы на эти игры были гораздо более содержательные, чем у тренера Перасовича.

УНИКС три матча подряд испытывал сложности в позиционной атаке, не мог доставить мяч своему лидеру Хезони в те позиции, откуда он смог бы атаковать без излишних затрат энергии. Защита «Зенита» справилась с Хезоней и остальными игроками УНИКСа, кроме Лоренцо Брауна. А в позиционной атаке «Зенита» было больше опций.

Я понимаю, что большинству любителей баскетбола в стране хотелось бы насладиться поражением ЦСКА в финальной серии. Но выиграть у в серии очень хлопотное дело. В одном отдельно взятом матче – возможно. Но в серии крайне сложно», – написал эксперт в конференции на своем сайте.

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