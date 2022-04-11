Владимир Гомельский: «Вряд ли какие-нибудь европейские клубы могут предложить Паскуалю, Итудису или Перасовичу более весомые зарплаты»

Теги ЦСКА УНИКС Зенит Велимир Перасович Владимир Гомельский Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Димитрис Итудис Баскетбол

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский оценил вероятность ухода иностранных тренеров Хавьера Паскуаля, Димитриса Итудиса и Велимира Перасовича со своих постов в «Зените», ЦСКА и УНИКСе соответственно.

«Я не помню точно, на сколько по времени еще рассчитаны действующие контракты этих тренеров. Но точно знаю, что эти контракты весьма щедрые. Вряд ли в настоящее время какие-нибудь европейские клубы могут предложить Паскуалю, Итудису или Перасовичу более весомые зарплаты.

Так что, думаю, что до конца своих контрактных обязательств эти тренеры доработают», – написал Гомельский в конференции на своем сайте.

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