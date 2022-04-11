Владимир Гомельский: «Вряд ли какие-нибудь европейские клубы могут предложить Паскуалю, Итудису или Перасовичу более весомые зарплаты»

Известный спортивный комментатор оценил вероятность ухода иностранных тренеров , и со своих постов в «Зените», и УНИКСе соответственно.

«Я не помню точно, на сколько по времени еще рассчитаны действующие контракты этих тренеров. Но точно знаю, что эти контракты весьма щедрые. Вряд ли в настоящее время какие-нибудь европейские клубы могут предложить Паскуалю, Итудису или Перасовичу более весомые зарплаты.

Так что, думаю, что до конца своих контрактных обязательств эти тренеры доработают», – написал Гомельский в конференции на своем сайте.

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