Донован Митчелл опроверг слух о том, что не стал отвечать на звонок Куина Снайдера

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Звездный защитник «Джаз» Донован Митчелл отреагировал на слух о том, что не стал отвечать на звонок Куина Снайдера, который решил покинуть пост главного тренера команды.

Как написал Митчелл, информация о его нежелании общаться с бывшим тренером не соответствует действительности.

«Я решил для себя, что буду игнорировать большую часть того, что все пишут, но все же не позволю, чтобы про меня так нагло врали», – написал Митчелл в твиттере.

Ранее сообщалось, что Митчелл «удивлен и разочарован» уходом Снайдера из «Юты».

ЦСКА не брал титул предыдущий раз 20 лет назад. Тогда их свалил «Урал-Грейт» с Беловым, Пановым и Кущенко

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