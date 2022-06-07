Донован Митчелл опроверг слух о том, что не стал отвечать на звонок Куина Снайдера

Звездный защитник «Джаз» Донован Митчелл отреагировал на слух о том, что не стал отвечать на звонок Куина Снайдера, который решил покинуть пост главного тренера команды.
Как написал Митчелл, информация о его нежелании общаться с бывшим тренером не соответствует действительности.
«Я решил для себя, что буду игнорировать большую часть того, что все пишут, но все же не позволю, чтобы про меня так нагло врали», – написал Митчелл в твиттере.
Ранее сообщалось, что Митчелл «удивлен и разочарован» уходом Снайдера из «Юты».
ЦСКА не брал титул предыдущий раз 20 лет назад. Тогда их свалил «Урал-Грейт» с Беловым, Пановым и Кущенко