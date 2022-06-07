Дэнни Эйндж: «Мы в «Юте» очень хотели, чтобы Снайдер остался в команде»

Генеральный директор «Джаз» признался, что клуб рассчитывал на продолжение сотрудничества с главным тренером , который принял решение оставить свой пост.

«Юта» готовилась провести сезон-22/23 под руководством Снайдера, стороны недавно обсуждали вариант с продлением контракта.

«Последние недели мы много разговаривали с ним, обсуждали самые разные вещи. Точно можно сказать, что мы в «Юте» очень хотели, чтобы Снайдер остался в команде.

В то же время, я и сам отошел от тренерской работы и оставил пост менеджера после 18 лет в «Бостоне». Я верю, что Куин лучше знает, как ему надо действовать, как будет лучше для него самого и для его семьи. Он знает это намного лучше нас», – заявил Эйндж.

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